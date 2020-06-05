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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 15:42

الشیخ شريفة: الشعارات صوب المقاومة وسلاحها هي خدمة لأعداء لبنان

الشیخ شريفة: الشعارات صوب المقاومة وسلاحها هي خدمة لأعداء لبنان
ورأى الشيخ شريفة، في خطبة الجمعة، في مسجد الصفا في بيروت، "ان الخروج من الازمات يكون بقراءة الواقع دون زيادة او نقصان لتكون مقاربة الحلول واقعية ومجدية ولها نتائج ايجابية، وهذا ما نأمله من الحكومة الحالية التي ذهبت الى خطة لضبط سعر الدولار مشرعة الامر الواقع وبذلك لا ندري اذا ما كانت هذه الطريق بالتعامل تصل باللبنانيين الى خواتيم سعيدة، وهذا ما لا نتوقعه من خلال ما نفذ حتى الان حيث ان اللوحة الرقمية لا تروي عطشانا ولا تطعم جائعا".

وقال شريفة: "إن ردات الفعل الشعبية هي انعكاس لصورة الوضع الاقتصادي المتردي حيث نأمل ان تبقى شعارات هذه الردات ضمن هذا الحد وتنحصر بالوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن لان رفع الشعارات المغايرة بقوالب سياسية معروفة النوايا والاهداف هي بالتأكيد غير مقبولة وحكما هي مضيعة للوقت وزيادة في التخبط والارباك، خصوصا اذا كانت موجهة صوب المقاومة وسلاحها وهذا التوجه هو خدمة لاعداء لبنان الذين يريدون لبلدنا الدمار وهذا اقل القول".

وتابع: "ان البطالة هي بركان يغلي وسوف ينفجر بدون انذار مسبق، فليحذر الجميع، هذا ناهيك عن جيش الخريجين وحملة الشهادات العليا واصحاب الاختصاصات".

ودعا شريفة الى "قراءة المشهد الاميركي ليكون درسا للجميع، حيث العنصرية تعزل مواطنين اميركيين عن الواقع الاميركي، ولذلك نقول للبنانيين انتبهوا الى هذا المشهد فعزل او محاصرة اي فريق باي اسلوب وباي طريقة نتيجته الغليان ومن ثم الانفجار، ولذلك فالحلول في العدالة الاجتماعية الحقيقية التي تحاكي الواقع وليس فقط في الاعلام واميركا التي كانت توزع النصائح خلال ما سمي بالربيع العربي فانها اليوم احوج ما تكون الى هذه النصائح".
رقم : 866759
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