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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 15:46

مصر تسجل اليوم 1152 إصابة بكورونا و38 وفاة

مصر تسجل اليوم 1152 إصابة بكورونا و38 وفاة
وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، منهم الـ7756 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، لافتا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا كانت القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة بالفيروس.

وذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى اليوم الخميس بلغ 29767 حالة، ضمنها 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و1126 حالة وفاة.
رقم : 866760
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