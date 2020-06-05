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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 16:16

بأمر من الصدر... سرايا السلام تسلم أكبر مقراتها لوزارة الصحة

بأمر من الصدر... سرايا السلام تسلم أكبر مقراتها لوزارة الصحة
وذكر بيان صادر عن الدائرة ، أنها "أعلنت عن استلامها أكبر مقرات المعاونية الجهادية في بغداد، لاستخدامها في عملية العزل الصحي للمصابين بفايروس كورونا، حيث سلمت المعاونية الجهادية لسرايا السلام أكبر مقراتها في بغداد إلى وزارة الصحة ممثلةً بدائرة صحة الرصافة".

وأضاف البيان، أن "المقر سيكون تحت تصرف الدائرة واستخدامه في عملية العزل الصحي للمصابين بفايروس كورونا"، مشيراً إلى أن "التسليم تم بحضور مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، وحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لمساندة واغاثة الشعب العراقي في أزمة تفشي فايروس كورونا".

ولفت البيان إلى أن "التسليم تم بإيعاز من المعاون الجهادي لمقتدى الصدر، ابو ياسر إلى المعاونية الجهادية لتسليم أكبر مقرات السرايا في العاصمة بغداد إلى وزارة الصحة".

وبحسب البيان، أكد جواد الموسوي النائب عن سائرون، أن "مقتدى الصدر أمر بتسليم اكبر مقر لسرايا السلام في بغداد الى دائرة صحة الرصافة، ليكون مشفى للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا ".

وأشار البيان إلى أن "التسليم الفعلي للمقر تم يوم الخميس، وبحضور مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي، والنائبة اكتفاء الحسناوي ومدير صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي".

ونبه البيان إلى أن "المقر تم تجهيزه بـ 180 سريراً طبياً، ويتسع إلى أكبر من هذا العدد، بعد اطلاع اللجان الصحية عليه بشكل دقيق".

وبلغ مجموع الإصابات الكلي في عموم العراق 8840، ومجموع حالات الشفاء 4338، والراقدين الكلي 4231، والراقدين في العناية المركزة 50، ومجموع الوفيات 271"، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة يوم أمس الخميس، وأعلنت فيه تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، و15 حالة وفاة ناجمة عنه.
رقم : 866768
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