احتجاجات متواصلة مناهضة للتمييز العنصري في أمريكا

وقد امتدت التظاهرات الغاضبة للعاصمة المكسيكية والنمساوية والاسترالية ايضاً، كما ندد الاف المحتجين في مونتريال الكندية بالظلم العنصري، وندد المتظاهرون الغاضبون في نيوزيلندا وبلجيكا وهولندا بمقتل فلويد.



حيث تجمّع المئات أمام سفارةِ الولايات المتحدة في العاصمةِ المكسيكية على ضوءِ الشموع تكريماً لجورج فلويد، مردّدين شعارات تُندد بالجريمة.



سعير الاحتجاجات وصل الى العاصمةِ النمساوية فيينا إذ خرجَ الالاف الى الشوارع منددينِ بالعنصريةِ الموجودة في كلِ مكان وليس في اميركا فقط.، وقال أحد المحتجين "نحتاجُ إلى حركةٍ عالمية ضد السياسة العنصرية وأعتقد أنها مهمة أيضًا بالنسبةِ للنمسا،وهنا أيضًا توجدُ نفسُ العنصرية بالضبط ضدَ الأجانب والأشخاص الذين يفكرون بشكلٍ مختلف والأعراق الأخرى في النمسا لذا أعتقد أنّ هذا الامرَ مهم".



وشهدت العاصمة الاسترالية كانبرا مسيرةً حاشدة منددةً بالجريمة، حيث توجّهَ الاف من الاستراليين نحو مبنى برلمان الولاية والقنصلية ِالاميركية رافعين شعارات غاضبة حيال هذه الجريمة.



وفي سياق متصل خرجَ الآلاف من سكانِ مدينة مونتريال الكندية، مطالبين بنصرةِ قضية فلويد. وتجمّع المحتجون أمام مقرِ شرطةِ المدينة للتنديدِ بالظلم العنصري ووحشية الشرطة بالولاياتِ المتحدة ومونتريال. ووقعتْ اشتباكاتٌ بين رجالِ الأمن وبعضِ المحتجين



وفي العاصمةِ الهولندية أمستردام خرجت تظاهرات احتجاجاً على مقتل فلويد رافعين لافتاتٍ تُندد بعنف الشرطة الذي أودى بحياة فلويد ورددوا شعارات ترفض عنف الشرطة

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل نظّم عشرات الناشطين المناهضين للعنصرية وقفة احتجاجية صامتة وسط العاصمة بروكسل للتنديد بما وصفوه باعتداءات الشرطة على الأميركيين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة.



