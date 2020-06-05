حركة الجهاد الإسلامي: الإتصال مع 'إسرائيل' جريمة

وأضافت الحركة في بيان "إن أي اتصال مع العدو الإسرائيلي أو من يمثلونه وفي أي مستوى هو طعنة لجهاد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو جريمة بحق الثوابت القومية والإسلامية وخروج عن اجماع الأمة التي ترفض الوجود الإسرائيلي في منطقتنا العربية والإسلامية".



وجددت الحركة رفضها وادانتها لكل أشكال التطبيع وسعي بعض الأنظمة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي أو إقامة أي شكل من العلاقة معه تحت أي مبررٍ كان، داعية العرب والمسلمين جميعاً إلى مواجهة التطبيع ونبذ المطبعين، وتعزيز نهج المقاطعة الشاملة لهذا الكيان والعمل على عزله وملاحقة قادته.