هذا موقف بيلوسي من الخطط ‘‘الاسرائيلية‘‘ لضم اجزاء من الضفة

وأعلنت بيلوسي أمس الخميس، في كلمة بعثت بها عبر تطبيق "زووم" إلى أعضاء في "المجلس الديمقراطي اليهودي" في أمريكا عن قلقها البالغ إزاء المخططات الإسرائيلية في هذا المجال، مشددة على أن أي ضم أحادي الجانب "سيشكل خطرا على المستقبل ويقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي والنهج السياسي المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المستمر على مدى عقود".



وأوضحت رئيسة مجلس النواب الاميركي، الديمقراطية، أن مثل هذه الخطوة قد تشكل نقطة مفصلية في "النزاع" الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني وزعماء مختلف الدول وسياسيين أمريكيين ومفاوضين سابقين قد حذروا من أن هذا الإجراء سيلحق ضررا بالغا بأفق تطبيق "حل الدولتين".



ووصفت بيلوسي مثل هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة"، مذكرة بمشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب في ديسمبر الماضي دعما لحل الدولتين.