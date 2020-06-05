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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 20:59

الاحتلال يخطط لإقامة نظام قتالي جديد على حدود غزة

الاحتلال يخطط لإقامة نظام قتالي جديد على حدود غزة
ووفقا للموقع فإن جيش الاحتلال يعتزم في إطار ذلك البدء بالاعتماد على الروبوتات في حماية الحدود، حيث يخطط الجيش لبناء نموذج أولي للحدود الذكية والقاتلة كتجربة أولى مع قطاع غزة على مسافة تتراوح ما بين 5-10 كم على حدود غزة.

هذا ويتميز المشروع باستخدام حوامات ورادارات وأنظمة رصد ومراقبة متقدمة، كما سيتم تزويد الروبوتات الالية بأسلحة نارية متنوعة، بهدف منح عناصر الرصد وتشغيل الروبوتات القدرة على التعامل مع الأحداث المختلفة على الحدود عن بعد، وبدون الحاجة لانتظار وصول قوات المشاة أو الدبابات للتعامل مع الحدث.

وأوضح الموقع بأن الحديث يدور عن خطوة من شأنها رفع قدرة جيش الاحتلال على اغلاق الدائرة مع أي حدث على الحدود مع غزة، علاوة على أنه من شأنها تقليل نسبة تعرض حياة الجنود للخطر.

وأوضحت مصادر مطلعة بأن الحديث يدور عن مشروع لا زال في مراحله الأولية، حيث انطلق بعد أشهر من المناقشات التي أجراها الجيش الإسرائيلي مع الصناعات العسكرية.

وسيشتري جيش الاحتلال في إطار المشروع طائرات غير مأهولة من شركة كندية، كما سيشتري منظومات أخرى من الشركات الأمنية الإسرائيلية المشاركة في المشروع، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية وشركة ألبيت.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن نموذج تكنولوجي تجريبي قبل تطبيقه على الحدود الأخرى بما في ذلك الحدود مع الاردن وسوريا ولبنان ومصر.
رقم : 866805
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