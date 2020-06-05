طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة الجوف اليمنية

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 9 غارات على مناطق متفرقة بمديرية الحزم، منها 5 غارات على معسكر اللبنات بالمديرية.



يشار إلى أن طيران العدوان شن أمس الخميس 10 غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب المجاورة للجوف.