أحدث العناوين :
هل حُسمت المعركة بإعلان الوفاق الليبية استعادة ترهونة؟
كورونا... 4 وفيات في قطر وواحدة بالبحرين
وزير خارجية مصر يحذر من استغلال 'داعش' لأزمة كورونا
طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة الجوف اليمنية
الاحتلال يخطط لإقامة نظام قتالي جديد على حدود غزة
بالصور .. 50 الف مصل يصلون في الأقصى بعد 70 يوما
اضطهاد الشعب الفلسطيني : 53 عاما والنكسة مستمرة
هذا موقف بيلوسي من الخطط ‘‘الاسرائيلية‘‘ لضم اجزاء من الضفة
حركة الجهاد الإسلامي: الإتصال مع 'إسرائيل' جريمة
الخطيب: كل تحرك يستهدف المقاومة بمثابة عدوان على لبنان
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
6 June 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 21:03
طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة الجوف اليمنية
وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 9 غارات على مناطق متفرقة بمديرية الحزم، منها 5 غارات على معسكر اللبنات بالمديرية.
يشار إلى أن طيران العدوان شن أمس الخميس 10 غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب المجاورة للجوف.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
866806
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
4 حزيران 2020
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
4 حزيران 2020
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
3 حزيران 2020
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020
أحدث العناوين
هل حُسمت المعركة بإعلان الوفاق الليبية استعادة ترهونة؟
كورونا... 4 وفيات في قطر وواحدة بالبحرين
وزير خارجية مصر يحذر من استغلال 'داعش' لأزمة كورونا
طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة الجوف اليمنية
الاحتلال يخطط لإقامة نظام قتالي جديد على حدود غزة
بالصور .. 50 الف مصل يصلون في الأقصى بعد 70 يوما
اضطهاد الشعب الفلسطيني : 53 عاما والنكسة مستمرة
هذا موقف بيلوسي من الخطط ‘‘الاسرائيلية‘‘ لضم اجزاء من الضفة
حركة الجهاد الإسلامي: الإتصال مع 'إسرائيل' جريمة
الخطيب: كل تحرك يستهدف المقاومة بمثابة عدوان على لبنان
جبهة العمل الاسلامي بلبنان تدعو لتوحيد الجهود واعتماد نهج المقاومة
احتجاجات متواصلة مناهضة للتمييز العنصري في أمريكا
تجدد المظاهرات ضد قسد في الشدادي بريف الحسكة
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
الأمن العراقي يلقي القبض على 6 ارهابيين في نينوى
شعبان تكشف الموقف السوري من شروط الغاء قانون قيصر
بأمر من الصدر... سرايا السلام تسلم أكبر مقراتها لوزارة الصحة
الرميحي: قطر مستعدة للحوار مع دول مجلس التعاون وفق 4 أسس
الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا
بعد انقطاع 8 سنوات... الطيران السوري يصل لدول اوروبية
الأكثر قراءة
إعادة فتح أبواب مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية بسوريا
الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة ‘‘لداعش‘‘ في ديالى
الرئيس الأسد يصدر عدة مراسيم ويعفي 3 محافظين
روسيا تسلم الجيش السوري دفعة اخرى من مقاتلاتها المتطورة
على طريقة ‘‘داعش‘‘ مرتزقة بعفرين يسوقون نساء عفرين
استشهاد 5 سوريين جراء اشتباكات اتباع تركيا بعفرين
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
يستخدمونها ضد العساكر وفتكت بخمسة اطفال سوريين!
وزير سوري يبين الاجراءات التي ستتخذ لاجازة استيراد السلع
ترامب يُجهز علی الديمقراطية في أمريکا
كردستان العراق يطلب توريد الغاز من ايران
الكاظمي: نثني على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية
خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله
مدير مستشفى ببغداد: استعدوا لفراق الأحبة
العراق: الحشد يحذر من خرق أمني والسبب؟
بوتين يأمر وزارتين في حكومته بالتفاوض مع سوريا حول...؟
عشرات حالات الاختناق بقمع الاحتلال لمسيرة اسبوعية بالضفة
مقتل جورج فلويد: هل أمريكا على أبواب ثورة ضد العنصرية؟
حملة واسعة لمقاطعة صفحات الاحتلال على مواقع التواصل
مدينة طهران تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا
الأخبار الساخنة
السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
الأكثر بحثًا
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
الأردن : تأجيل عقد كافة الامتحانات للطلبة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس