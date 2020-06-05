الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 21:21

كورونا... 4 وفيات في قطر وواحدة بالبحرين

كورونا... 4 وفيات في قطر وواحدة بالبحرين
في قطر، سجلت وزارة الصحة، 4 وفيات، و1754 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 65 ألفا و495، بينها 49 وفاة، و40 ألفا و935 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالة وفاة، و437 إصابة بالفيروس.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و733، بينها 22 وفاة، و8 آلاف و471 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة، 770 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و86، بينها 72 وفاة، و3 آلاف و451 حالة تعاف.

في المغرب، سجلت وزارة الصحة في بيان، 27 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و30، بينها 208 وفاة، و7 آلاف و215 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت ​وزارة الصحة​ تسجيل 6 إصابات ب​كورونا​​، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و312 حالة.

وأوضحت في تقريها اليومي أن عدد حالات الشفاء بلغ 768، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة ليستقر العدد عند 28.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و727 ألفا، توفي منهم نحو 393 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و270 ألفا، بحسب "Worldometer".
رقم : 866809
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
منظمة حقوقية تحذر بشأن تدهور صحة معتقل بحريني
4 حزيران 2020
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
4 حزيران 2020
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
السيد الخامنئي: وضع أمريكا متزلزل بسبب الاحتجاجات
3 حزيران 2020
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الإمام كان رجل التغيير والتجديد
3 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس