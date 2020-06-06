الأردن يحذر من اعادة فرض الحظر.. لهذا السبب!

وقال العضايلة في حديث للتلفزيون الأردني الجمعة، إن إعلان الحكومة عن خطة ومراحل التعامل مع جائحة كورونا لا يعني نهاية وباء كورونا، مشددا على أن الخطر لا يزال قائما، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة.



وأشار العضايلة إلى أن فتح غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية سيزيد من العبء المفروض على أجهزة الدولة والقوات المسلحة للحد من ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس بين المواطنين.



وأضاف أن المواطنين عليهم مسؤولية كبيرة في تخفيف العبء على أجهزة الدولة، من خلال اتباع الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر وضع الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي.