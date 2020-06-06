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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 08:12

جيش لبنان يكشف تفاصيل خرق طائرة للاحتلال اجواء الجنوب

جيش لبنان يكشف تفاصيل خرق طائرة للاحتلال اجواء الجنوب
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 5 /6 /2020 الساعة 10.05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.10 من فوق بلدة رميش.

هذا وأفادت وكالة "سانا"، مساء الخميس بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة وسط البلاد، يستهدف معامل الدفاع هناك.

من جهته، أشار مصدر في لبنان، إلى أن "الطيران الإسرائيلي عبر الأجواء اللبنانية" خلال الغارة.
رقم : 866860
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