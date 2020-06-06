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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 08:14

كورونا.. 33 وفاة في ألمانيا و1005 وفاة في البرازيل

كورونا.. 33 وفاة في ألمانيا و1005 وفاة في البرازيل
وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8646 والإصابات الى 183678.

هذا وقالت البرازيل إنها سجلت 1005 وفاة بفيروس كورونا و30830 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات في هذا البلد الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى 35026 والإصابات إلى 645771.

يذكر أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (المعروف بترامب البرازيل بسبب سياساته المتطرفة) كان قد هدد بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، إن لم تكف عن كونها "منظمة سياسية متحيزة"، حسب تعبيره.

وأضاف بولسونارو في تصريحات للصحفيين بثتها محطة (سي.إن.إن برازيل) أن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.

ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته.
رقم : 866862
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