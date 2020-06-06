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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 08:16

السعودية تمارس ضغوطاً شديدة على العراق..وبغداد تعلق

السعودية تمارس ضغوطاً شديدة على العراق..وبغداد تعلق
وقالت تلك المصادر ان السعودية تمارس الضغوط على العراق من أجل تنفيذ التزامه في خفض انتاجه النفطي وفق اتفاق أوبك +.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك لرويترز إن "تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال وإن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو أيار ويونيو حزيران يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من يوليو تموز وأغسطس آب وسبتمبر أيلول".

وقال مصدر بأوبك إن العراق وافق على التعهد الإضافي" وللعراق إحدى أسوأ معدلات الامتثال في مايو أيار وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

وقال مصدر بأوبك+ "السعوديون يمارسون ضغطا شديدا على بغداد للالتزام، العراق وافق على التعهد بتحسين امتثاله الكامل للتخفيضات".

وقال مصدر آخر بأوبك إن بغداد تلقي باللوم في ضعف الالتزام على أسباب فنية وتغيير وقع في الآونة الأخيرة لحكومتها.

يشار الى ان أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا ستجتمع اليوم السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط ودفع الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا للامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.

واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.
رقم : 866863
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