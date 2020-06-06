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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 08:18

غريب آبادي يوضح التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية

غريب آبادي يوضح التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية
واشار كاظم غريب آبادي مساء الجمعة الى نشر التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: ان التقرير الجديد للوكالة الدولية بشأن الاتفاق يبين استمرار نشاطات التحقق من قبل الوكالة، وكذلك يصور اجراءات ايران في تنفيذ قراراتها بتعليق التزاماتها النووية.

وأضاف غريب آبادي: ان هذا التقرير يشير الى التقدم في الحالات التالية في يرتبط بالتطورات التقنية النووية:

- تجاوز انتاج الماء الثقيل في ايران من سقف 130 طنا، ووصوله الى 132.6 طن
- استخدام أجهزة الطرد المركزي الجديدة في تخصيب اليورانيوم في خطوط البحث والتنمية، بما فيها IR4،IR5،IR6،IRs،IRs6،IR2m

- تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 4.5 بالمائة وأعلى من الحد المعين في الاتفاق النووي
- انتاج 1571.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهو اكثر بواقع 550.7 كيلوغرام عما ذكره التقرير الصادر في شهر آذار/مارس، و1356.5 كيلوغرام منه مخصب بنسبة 4.5 بالمائة

وأشار سفير ايران ومندوبها الدائم، إلى تنفيذ نشاطات التحقق من الاتفاق النووي في ايران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: تمت الاشارة الى المحاور التالية في التقرير:

- استمرار تنفيذ نشاطات التحقق والاشراف في الظروف الخاصة الناجمة عن كورونا وتعاون ايران المناسب في هذا المجال

- استمرار التنفيذ المؤقت والطوعي للبروتوكول الاضافي من قبل ايران واستمرار التحقق من قبل الوكالة الدولية بهذا الشأن

- استمرار الوكالة الدولية بالتحقق بعدم انحراف المواد النووية المعلنة من قبل ايران، وأن الوكالة الدولية واصلت التحقق والاشراف على تنفيذ ايران التزاماتها النوية منذ اليوم الاول لبدء تنفيذ الاتفاق النووي.
رقم : 866865
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