غريب آبادي يوضح التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشار كاظم غريب آبادي مساء الجمعة الى نشر التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: ان التقرير الجديد للوكالة الدولية بشأن الاتفاق يبين استمرار نشاطات التحقق من قبل الوكالة، وكذلك يصور اجراءات ايران في تنفيذ قراراتها بتعليق التزاماتها النووية.



وأضاف غريب آبادي: ان هذا التقرير يشير الى التقدم في الحالات التالية في يرتبط بالتطورات التقنية النووية:



- تجاوز انتاج الماء الثقيل في ايران من سقف 130 طنا، ووصوله الى 132.6 طن

- استخدام أجهزة الطرد المركزي الجديدة في تخصيب اليورانيوم في خطوط البحث والتنمية، بما فيها IR4،IR5،IR6،IRs،IRs6،IR2m



- تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 4.5 بالمائة وأعلى من الحد المعين في الاتفاق النووي

- انتاج 1571.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهو اكثر بواقع 550.7 كيلوغرام عما ذكره التقرير الصادر في شهر آذار/مارس، و1356.5 كيلوغرام منه مخصب بنسبة 4.5 بالمائة



وأشار سفير ايران ومندوبها الدائم، إلى تنفيذ نشاطات التحقق من الاتفاق النووي في ايران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: تمت الاشارة الى المحاور التالية في التقرير:



- استمرار تنفيذ نشاطات التحقق والاشراف في الظروف الخاصة الناجمة عن كورونا وتعاون ايران المناسب في هذا المجال



- استمرار التنفيذ المؤقت والطوعي للبروتوكول الاضافي من قبل ايران واستمرار التحقق من قبل الوكالة الدولية بهذا الشأن



- استمرار الوكالة الدولية بالتحقق بعدم انحراف المواد النووية المعلنة من قبل ايران، وأن الوكالة الدولية واصلت التحقق والاشراف على تنفيذ ايران التزاماتها النوية منذ اليوم الاول لبدء تنفيذ الاتفاق النووي.