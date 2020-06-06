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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 08:25

تشييع جثمان العلامة 'حسين بن مجد الدين المؤيدي' بصعدة

تشييع جثمان العلامة
وخلال التشييع أشار محافظ صعدة إلى أن حياة الفقيد كانت حافلة بالعطاء في مجال العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لافتاً إلى أن صعدة واليمن فقدت رمزاً علمياً مثل في حياته العلمية والعملية نموذجاً للجهاد والتفاني ونشر المحبة بين الناس .

كما أوضح أمين عام الملتقى الإسلامي العلامة عبدالمجيد الحوثي إلى أن الفقيد كان صرحاً شامخ وقبلة للطلاب والمتعلمين والمستفتين وللمساكين ،وأحد مؤسسي جامعة الامام مجد الدين المؤيدي .

وقد اقيمت الصلاة عليه في جامعة الإمام مجد الدين المؤيدي بمدينة ضحيان وتمت مواراته الثرى الى جانب والده العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي رضوان الله عليه .
رقم : 866869
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