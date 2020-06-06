تشييع جثمان العلامة 'حسين بن مجد الدين المؤيدي' بصعدة

وخلال التشييع أشار محافظ صعدة إلى أن حياة الفقيد كانت حافلة بالعطاء في مجال العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لافتاً إلى أن صعدة واليمن فقدت رمزاً علمياً مثل في حياته العلمية والعملية نموذجاً للجهاد والتفاني ونشر المحبة بين الناس .



كما أوضح أمين عام الملتقى الإسلامي العلامة عبدالمجيد الحوثي إلى أن الفقيد كان صرحاً شامخ وقبلة للطلاب والمتعلمين والمستفتين وللمساكين ،وأحد مؤسسي جامعة الامام مجد الدين المؤيدي .



وقد اقيمت الصلاة عليه في جامعة الإمام مجد الدين المؤيدي بمدينة ضحيان وتمت مواراته الثرى الى جانب والده العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي رضوان الله عليه .