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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 08:27

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ترشيح جو بايدن رسميا عن الحزب الديمقراطي

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ترشيح جو بايدن رسميا عن الحزب الديمقراطي
وقال بايدن في بيان، صباح السبت (ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي): "لقد كان شرفًا للمنافسة إلى جانب واحدة من أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق،، وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة، حزب موحد".

وأضاف بايدن في بيانه: "هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وسياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، إن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحدنا. القيادة التي يمكن أن تجمعنا"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان نائب الرئيس السابق بالفعل يتصدر حزبه منذ أن أنهى منافسه الأخير في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، بيرني ساندرز، حملته في أبريل/ نيسان الماضي.

يأتي هذا بينما تواجه الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس ترامب، أسوأ معدل للبطالة منذ الكساد الكبير، كما اندلعت الاضطرابات المدنية التي تعود إلى الستينيات في عشرات المدن بعد وفاة جورج فلويد.

يشار إلى أن بايدن، البالغ من العمر 77 عاما، أمضى 36 عامًا في مجلس الشيوخ قبل أن يصبح نائبًا للرئيس السابق، باراك أوباما.
رقم : 866870
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