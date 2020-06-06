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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 09:16

مصر تتجاوز عدد الـ"31" ألف إصابة بـكورونا..

مصر تتجاوز عدد الـ"31" ألف إصابة بـكورونا..
ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 31 ألفا و115 حالة.
وتعد أرقام الإصابات المسجلة الخميس والجمعة، مرتفعة عن تلك المسجلة الأربعاء، حين تم الإعلان عن 1079 إصابة.

كما كشف البيان عن تسجيل مصر 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى ألف و166 حالة.

فيما بلغت حالات التعافي التي خرجت من المستشفيات نحو 8 آلاف 158 حالة شفاء.
وسجلت مصر خلال الأسبوع الجاري أعدادا متزايدة للإصابات، وصلت ذروتها في 31 مايو/أيار المنصرم، بتسجيل 1536 إصابة و 46 وفاة في يوم واحد، ثم بدأت الإصابات المعلنة تنخفض مجددا، لكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى.

وتستعد الحكومة المصرية لإنهاء حالة الإغلاق الجزئي التي فرضتها قبل أشهر؛ احترازيا بسبب تفشي الفيروس، وسط دعوات لها بالتريث، مع تزايد الأعداد المصابة، وحديث مسؤولين عن ذروة تفشي الوباء في البلاد.
رقم : 866875
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