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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 09:24

لليوم الثالث.. قفزة حادة في الإصابات والوفيات اليومية في السعودية

لليوم الثالث.. قفزة حادة في الإصابات والوفيات اليومية في السعودية
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفايروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ان "31 شخصاً توفي جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 32 وفاة يوم الخميس و30 وفاة يوم الأربعاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصا".

وأشارت إلى "رصد 2591 إصابة جديدة بالفايروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 1975 إصابة الخميس)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748".

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).

وتماثل 1651 شخصاً للشفاء من الفايروس في السعودية منذ يوم الخميس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصاً.
رقم : 866880
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