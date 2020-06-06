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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 10:31
في الذكرى الـ53 للنكسة...

الجامعة العربية: إجراءات الضم ’الاسرائيلية’ جريمة حرب

الجامعة العربية: إجراءات الضم ’الاسرائيلية’ جريمة حرب
وقالت الجامعة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران إن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هدف مركزي للأمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه".

وأضافت البيان: "هذه الذكرى تأتي مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هذا العام، في ظل إمعان سلطاته في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا".

وحذرت الجامعة من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
رقم : 866897
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