4 هزات أرضية بسوريا منذ حزيران.. مادخلها بالصفائح؟

ونشر المركز الوطني للزلازل عبر صفحته على فيسبوك أمس ، أن زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 7 كم ضرب شرقي تركيا "مدينة ملطية" الساعة 21:06 بالتوقيت المحلي يبعد مسافة 270 كم شمال شرق مدينة حلب، شعرت به مدن شمال العراق ومدن تركية وبعض المناطق السورية.



كما سجلت محطات الشبكة الوطنية السورية للرصد الزلزالي في المركز الوطني للزلازل، هزتان أرضيتان بقوة 3.1 و2.6 درجات على مقياس ريختر ، صباح يوم الجمعة الساعة 08:23 و08:57 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 99 كم جنوب مدينة بيروت .



ويوم الخميس الماضي، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزتان أرضيتان بقوة 3.4 و 2.0 درجات على مقياس ريختر ، الساعة 21:15 و 21:25 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 80 كم شمال غرب مدينة حلب.



وتتكرر الهزات في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان وهي منطقة امتداد نظام صدع البحر الميت Dead Sea Transform المتقاطع مع فوالق حزام الطي التدمري وسط سوريا.



وسبق وأكد رئيس قسم التكتونيك في المركز، سامر زيزفون لإذاعة "نينار اف ام" أن حركة الصفائح الأرضية ازداد نشاطها مؤخراً، وهو ما أدى إلى تتالي الهزات الأرضية.