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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 12:12

تفكيك 9 عصابات لتهريب الوقود جنوب شرق ايران

تفكيك 9 عصابات لتهريب الوقود جنوب شرق ايران
وفي تصريح صحفي قال العميد قنبري: في اطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب المشتقات النفطية في جنوب شرق البلاد ، نجح رجال الشرطة في مدن زاهدان وسراوان وإيرانشهر خلال الأسبوع الماضي في كشف وتدمير 6 مستودعات للوقود وتفكيك 9 عصابات لتهريب الوقود المنظم.

واضاف قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان: وفي هذا الصدد، تم توقيف 27 مركبة ثقيلة، وضبط 276 ألف و260 لترا من الوقود المهرب بما في ذلك 120 ألف و550 لترا من الديزل، و33 ألف لتر من الهيدروكربونات، و113 ألف و100 لتر من النفط، و1360 لترا من البنزين، و8 آلاف و 250 لترا من باقي المشتقات النفطية.
رقم : 866915
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