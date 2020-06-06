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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 12:17

روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا

روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
وخلال جلسة للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، قال الرئيس روحاني : لقد طرح في الجلسة احصاءات جيدة جدا على المستوى العلمي والتحقيق ، كما قدمت مقالات علمية في مجال مكافحة كورونا، كما تم استعراض التجارب السريرية التي جرت في البلاد على الف و99 مريضا.

واضاف ان التحقيقات الطبية التي جرت في البلاد افرزت نوعين من الدواء لهما تاثيرهما الايجابي في علاج مرضى كورونا، ويجري استخدامهما حاليا لمعالجتهم ، كما أن التحقيقات العلمية متواصلة في هذا المجال.

واكد الرئيس روحاني على أن الالتزام بالتعليمات الصحية يجب أن يستمر طويلا وبالتالي لابد من تجنب كل ما يتطلب تجمع الأفراد كالاعراس ومجالس العزاء وأي نوع من أنواع التجمعات، ولابد للمواطنين ان يتعايشوا مع هذا الوضع ولايتصوروا انه سينتهي شهر ، بل ربما سيستمر عدة اشهر أو حتى نهاية العام.

وتطرق روحاني الى الوظائف الرئيسية للحكومة في الظروف الحالية وقال : أن الوظيفة الأولى للحكومة هي تأمين الوسائل والتجهيزات والامكانات الصحية والعلاجية للمواطنين ، مشيرا الى أن كل الاحتياجات الصحية لمواجهة فيروس كورونا تُنتج داخل البلاد ، اضافة الى أن البحوث والدراسات والتحقيقات مستمرة في هذا المجال .

واكد أن الحكومة وفرت الاحتاطيات اللازمة في المجال الصحي بالشكل الكافي.
كما أشار روحاني الى أن التدابير الصحية تُراعى بشكل دقيق في المنافذ الحدودية وفي التعاطي مع دول الجوار والدول الاخرى.
رقم : 866918
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