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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 12:28

الدفاع المدني الايراني: التهديد السايبري هو التهديد الاول لصناعة الكهرباء

الدفاع المدني الايراني: التهديد السايبري هو التهديد الاول لصناعة الكهرباء
وفي كلمته اليوم السبت خلال المراسم الختامية لاول مؤتمر حول المقاومة في صناعة الكهرباء، اكد العميد جلالي، ضرورة استخدام استراتيجية مناسبة لمواجهة التهديدات التي تواجه صناعة الكهرباء وقال، انه في مرحلة اولى يجب ان نضع في جدول الاعمال استراتيجيات للرد الطارئ على الحادث والخطوة الثانية هي الرد الشامل على التهديد، كما ان امكانية العودة الى الوضع السابق تعد استراتيجية اخرى ينبغي علينا استخدامها للحفاظ على بنيتنا التحتية كي نتمكن من صون عجلة استمرار اداء البنية التحتية.

واكد العميد جلالي بان المسالة التي لا ينبغي التغافل عنها في هذا الاطار هي ان هذه الاستراتيجيات العملانية يجب تمرينها بصورة مستمرة للحفاظ على جهوزية البنية التحتية لمواجهة التهديدات.

واشار الى استراتيجيات الحفاظ السايبري في مقاومة صناعة الكهرباء وقال، لو اردنا ان نصنف التهديدات التي تواجه صناعة الكهرباء فان التهديد السايبري ياتي في المقام الاول.

واكد بان من توصيات الدفاع المدني هي العمل بتعددية الطبقات في هندسة شبكة الكهرباء والتي تختلف عن مقولة الدفاع العميق، معتبرا جعل المنظومات متوازية والحفاظ المتوازي على المعطيات والهندسة الدفاعية متعددة الطبقات والاستفادة من الانظمة الوطنية الآمنة والكوادر البشرية الامينة الواعية والماهرة والاشراف والسيطرة والتفتيش المستمر والحفاظ المعداتي عبر الشاشات التلفزيونية، من الاستراتيجيات الاخرى التي ينبغي الاهتمام بها في الدفاع السايبري بصناعة الكهرباء.
رقم : 866922
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