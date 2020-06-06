الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 حزيران 2020 ساعة 13:13

حملة إلكترونية نصرة للقدس وفضح انتهاكات الاحتلال

حملة إلكترونية نصرة للقدس وفضح انتهاكات الاحتلال
وأكد الملتقى -في مؤتمر صحفي له- والمؤسسات الشريكة معه، أن ملتقى "القدس أمانتي" الإلكتروني سيكون سينطلق في السابع من حزيران لعام 2020، بالتّزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال المسجد الأقصى المبارك واحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس وهو ما تبقى من القدس سنة 1948.

وأشار الملتقى إلى أن الحملة تهدف لإيصال معاناة المقدسيين للعالم أجمع عبر منصّات التواصل الاجتماعي المتنوّعة، وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت المقدّسات وكل مناحي الحياة.

وأكدت الحملة على هدف إحياء واجب الدعم والتضامن المادي والمعنوي في نفوس المسلمين وأحرار العالم، تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن الحملة والجهود المتضافرة تأتي في سياق التضامن والنصرة للأرض والإنسان الذي لا يزال صامدا يواجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته بكل الوسائل المشروعة.

واستنكرت الحملة وبقوة كل دعم أو علاقة مشبوهة تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتعزّز من وجوده على أرض فلسطين، أو محاولات شرعنته.

وأكدت أن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية رغم كل محاولات التزييف والتدليس التى تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وكل من يساندهم.

وحيّا المؤتمر صمود المقدسيين وثباتهم في صدّ الانتهاكاتِ الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وبمواجهتهم للتهويد والاعتداءات المستمرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

ودعا الملتقى إلى تكاتف الأصوات الحرّة والجهود من أجل رفع الظلم الواقع على أهل القدس وتوفير كل وسائل الدعم والإسناد المادية والمعنوية الواجبة علينا لأجل تعزيز صمودهم وثباتهم.

وأكد ملتقى القدس أمانتي الدولي وجميع الشركاء في الحملة، أنهم لن يدّخروا جهداً في نصرة المقدسيّين والمقدّسات، وسيبقون مقارعين للاحتلال حتى زواله عن أرض فلسطين.
رقم : 866929
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس