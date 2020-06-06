ايران: 2269 إصابة و75 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

وأشار جهانبور في مؤتمر صحافي عبر الانترنت وبثه التلفزيون الرسمي، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 2269 حالة إصابة جديدة و75 حالة وفاة جراء تفشي فيروس كورونا"، مبيناً إن "عدد الإصابات وصل إلى 169 ألف و527 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8209 حالة".



وكشف عن وجود 2578 حالة إصابة بفيروس كورونا ترقد في المستشفيات وتعاني من أوضاع صحية "حرجة" للغاية، لافتاً إلى أن عدد المتعافين بلغ 132 ألف و38 شخصاً، منوهاً إلى أنه "حتى بلغ عدد الأشخاص الذين جروا فحوصات بشأن فيروس كورونا مليون و60 ألف و126 شخصاً".



وأكد جهانبور إن "محافظة خوزستان جنوب البلاد لا تزال في الدائرة الحمراء جراء تفشي كورونا، فيما تعيش محافظتي هرمزغان وكرمنشاه في حالة إنذار".



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم تسجل 15 محافظة إيرانية من أصل 31 حالة وفاة واحدة، فيما سجلت 6 محافظات حالة وفاة واحدة فقط".