الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 حزيران 2020 ساعة 13:53

ايران: 2269 إصابة و75 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

ايران: 2269 إصابة و75 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد
وأشار جهانبور في مؤتمر صحافي عبر الانترنت وبثه التلفزيون الرسمي، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 2269 حالة إصابة جديدة و75 حالة وفاة جراء تفشي فيروس كورونا"، مبيناً إن "عدد الإصابات وصل إلى 169 ألف و527 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8209 حالة".

وكشف عن وجود 2578 حالة إصابة بفيروس كورونا ترقد في المستشفيات وتعاني من أوضاع صحية "حرجة" للغاية، لافتاً إلى أن عدد المتعافين بلغ 132 ألف و38 شخصاً، منوهاً إلى أنه "حتى بلغ عدد الأشخاص الذين جروا فحوصات بشأن فيروس كورونا مليون و60 ألف و126 شخصاً".

وأكد جهانبور إن "محافظة خوزستان جنوب البلاد لا تزال في الدائرة الحمراء جراء تفشي كورونا، فيما تعيش محافظتي هرمزغان وكرمنشاه في حالة إنذار".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم تسجل 15 محافظة إيرانية من أصل 31 حالة وفاة واحدة، فيما سجلت 6 محافظات حالة وفاة واحدة فقط".
رقم : 866933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
ضبط نحو طن من المخدرات في هرمزكان جنوب إيران
4 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس