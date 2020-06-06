قوات الوفاق تبدأ عملية تحرير سرت والجفرة

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، أن "التعليمات صدرت ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في الوشكة وسرت".



بدوره قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، العميد الهادي دراه، لقناة فبراير المحلية: "نعلن بدء عملية دروب النصر، لتحرير المنطقة الممتدة من الوشكة إلى الجفرة من قوات حفتر".



وكان الجيش الليبي، أعلن فجر السبت، أن سلاح الجو التابع له نفّذ خمس ضربات قتالية جنوبي مدينة سرت، استهدفت آليات مسلحة لقوات الجنرال خليفة حفتر، من بينها مدرعات إماراتية. وأضاف أن أعيان المدينة يعرضون تسليمها للحكومة الشرعية.



وفي وقت متأخر الجمعة، كان الجيش الليبي، قد أعلن رصد حركة ذعر وهروب كبيرة لقوات حفتر، والمرتزقة التابعين له من مدينة سرت، وأن أعيان المدينة يعرضون تسليمها للحكومة الشرعية.

