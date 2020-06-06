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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 14:03

لقاء ثلاثي مرتقب بين السيسي وصالح وحفتر اليوم

لقاء ثلاثي مرتقب بين السيسي وصالح وحفتر اليوم
وقال مصدر دبلوماسي ليبي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في القصر الرئاسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وسيتم خلال اللقاء بحث ومناقشة آخر الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا".

منذ سقوط واغتيال معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من ازدواجية السلطة. في الشرق يعمل برلمان منتخب من قبل الشعب، وفي غرب البلاد في العاصمة طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس، وتتعاون مع "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة حفتر.
رقم : 866937
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