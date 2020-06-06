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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 15:50

تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة الى الاردن

تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة الى الاردن
وأوضح بيان أمس الجمعة صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أن 16 من الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيات غير أردنية إضافة إلى حالة لأردني قادم من قطر، وحالتين من جنسية عربية قادمتين من اليمن.

وحسب البيان، فإنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، كما تم إجراء 3414 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الجمعة 213815.

وذكر البيان أنه اعتبارا من السبت، سيبدأ تنفيذ خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" والذي يتم اعتماده في حال تسجيل أقلّ من 10 إصابات محلية لمدة سبعة أيام متتالية، أو في حال كانت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لحالات محلية ما بين 0,5% - 1%.

وفتحت المساجد في الأردن أبوابها أمام المصلين امس الجمعة لأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، مع انتشار آلاف من رجال الشرطة لفرض القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي.
رقم : 866952
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