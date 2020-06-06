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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 16:03
تزامنا مع التظاهرات

انتشار واسع للجيش و القوى الأمنية اللبنانية في بيروت

انتشار واسع للجيش و القوى الأمنية اللبنانية في بيروت
ووصل متظاهرون إلى ساحة الشهداء في بيروت تباعا من مختلف المناطق اللبنانية، وسط تأكيدهم على أن مطالبهم اليوم معيشية اقتصادية بحتة.

وأكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أن القوى الأمنية ستحمي كافة المتظاهرين السلميين، مشيرا الى ان التعدي على الاملاك العامة، هو أمر ممنوع ، والقوى الأمنية ستتدخل عندما يكون هناك شغب.

وقال فهمي، في تصريح من ثكنة الحلو في بيروت: "أننا سنحمي المتظاهرين السلميين ولكن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة غير مسموح".

وأكد فهمي أن القوى الأمنية ستتدخل إذا حصل أي نوع من الشغب، ونأمل أن لا يحصل أي إشكال بين المتظاهرين، مجددا التأكيد أن التنسيق دائم بين قوى الأمن و​الجيش​ والآن نحن هنا لنؤكد هذا الشي.

وقالت وزيرة الدفاع زينة عكر التي كانت ترافق وزير الداخلية إن الجيش والقوى الأمنية يتعاونون بشكل كامل على الأرض لمتابعة المستجدات التي قد تحصل.
رقم : 866957
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