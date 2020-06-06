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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 16:48
الكاظمي يثمن تصويت البرلمان على شغل الوزارات المتبقية
وقال الكاظمي في كلمة له نقل التلفزيون الرسمي جزءا منها، إن "استكمال تصويت مجلس النواب على الاسماء التي قدمناها دافعا اضافيا لتنفيذ المنهاج الوزاري".
وصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على جميع الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
866968
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