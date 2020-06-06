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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 16:56

الحشد الشعبي: لا صحة لما تم تداوله بشأن استبدال رئيس الهيئة

الحشد الشعبي: لا صحة لما تم تداوله بشأن استبدال رئيس الهيئة
وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إنها تنفي "ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن استبدال رئيس الهيئة بشخصية اخرى".
رقم : 866969
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