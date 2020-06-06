البرلمان العراقي يقبل استقالة العامري ويعين بديله

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان أن "رئاسة المجلس تعلن وصول طلب استقالة النائب هادي العامري الى المجلس وبديله عبدالكريم يونس على ان يؤدي اليمين الدستوريه في الجلسات القادمة".