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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 17:55

الوفاق ترفض إعلان القاهرة.. ‘‘ولا مكان لحفتر بأي مفاوضات‘‘

الوفاق ترفض إعلان القاهرة.. ‘‘ولا مكان لحفتر بأي مفاوضات‘‘
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي.

ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" التابعة لحكومة الوفاق، عن المشري قوله: لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة، مؤكدا رفض التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين لأن ليبيا دولة ذات سيادة.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو: "ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات"، في إشارة إلى حفتر حسب تعبيره.

وأضاف: "نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة وحزم لمطاردة قواته الارهابية الهاربة.. والميدان ميدان" حسب وصفه.

وتابع قنونو: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

ويتضمن إعلان القاهرة، حسبما ذكر السيسي، احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار خلال 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك القوات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني (قوات حفتر)، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد.

وتعد القاهرة من أكثر الداعمين لـحفتر في هجومه الذي بدأه قبل أكثر من عام على العاصمة طرابلس، وانتهى بهزيمة وانسحاب كامل من العاصمة وحدودها.

وقبل الإعلان، دشنت قوات الوفاق عملية "دروب النصر"، لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

ومُنيت، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي قوات الوفاق، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة و اخرها اليوم اعلنت قوات الوفاق سيطرتها على بلدة الوشكة غرب سرت.
رقم : 866976
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