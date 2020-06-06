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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 18:10

قوات الوفاق تطالب مقاتلي حفتر في سرت بالإستسلام

قوات الوفاق تطالب مقاتلي حفتر في سرت بالإستسلام
وأكد قنونو "صدور التعليمات لقوات بركان الغضب السبت، بالقضاء على بؤر التمرد دون رحمة أو شفقة، قائلا إن أي هدف يشكل خطرا ثابتا كان أو متحركا، سيتم استهدافه وقصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء" بحسب موقع قناة ليبيا الأحرار.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن شهود عيان "انسحاب الجيش إلى منطقة الثلاثين غرب سرت، بعد تقدم قوات الوفاق" فيما أفاد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، بسيطرة قواته على منطقة بويرات الحسون غرب مدينة سرت.

وأعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة عبد الهادى دارة، إطلاق عملية "دروب النصر" للسيطرة على مناطق الوشكة، وبويرات والحسون وجارف وأبو هادى وسرت والجفرة من قبضة قوات حفتر.

واليوم أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا تتضمن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من بعد غد الاثنين، غير أنها قوبلت بالرفض من جانب الوفاق.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب وقوات بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
رقم : 866980
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