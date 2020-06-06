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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 18:12

العراق يعيد نشر قواته في مناطق طهرت من ‘‘داعش‘‘

العراق يعيد نشر قواته في مناطق طهرت من ‘‘داعش‘‘
جاء ذلك في بيان أصدره العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقال رسول إن قرار "إعادة انتشار القوات العسكرية جاء على أثر تحقيق الأهداف المخطط لها من خلال حملة (أبطال العراق- نصر السيادة) العسكرية ضد معاقل تنظيم داعش شمالي البلاد".

وأوضح رسول أن "العمليات التي نفذت في المناطق الحدودية الفاصلة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، حققت أهدافها بتطهير مساحة أكثر من 738 كيلومترا مربعا بالكامل".

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم، وإلقاء القبض على مطلوبين، والاستيلاء على معدات وأسلحة والكثير من السيارات المفخخة".
وأشار رسول إلى أن "العصابات الإرهابية تحاول الاختباء في المناطق الصحراوية والجبلية والوديان، لكن إعادة الانتشار لن تترك لها أي مساحة لاستغلالها في عمليات التنقل والإمدادات".

وانطلقت الحملة العسكرية ( أبطال العراق – نصر السيادة ) في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، وهي الأولي بعد تولي الكاظمي مهام منصبه في 7 أيار/ مايو الماضي.
وخلال الأشهر الماضية زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت" في البلاد.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وقُتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية في شمال غرب سوريا في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت المخابرات العراقية تمكنت من القبض على عبد الناصر قرداش احد القيادات البارزة التي كانت ستتولى قيادة تنظيم داعش بعد مقتل البغدادي.
رقم : 866981
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