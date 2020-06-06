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السبت 6 حزيران 2020 ساعة 19:32

ستاري: الأمن الغذائي يتعزز بتاثير التقدم التكنولوجي

ستاري: الأمن الغذائي يتعزز بتاثير التقدم التكنولوجي
واضاف ستاري خلال اجتماع مع وزير الجهاد الزراعي كاظم خاوازي وبحضور مجموعة من المسؤولين في الجهازين اليوم السبت ان تنمية الاقتصاد القائم على العلوم المعرفية في الحقل الزراعي تعد من الاولويات الرئيسية في المعاونية العلمية والتكنلوجية في رئاسة الجمهورية .

وتابع ستاري انه بدأت قبل عامين المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي كموضوع مهم في القسم العلمي وتمثل واردات المنتجات المتعلقة بالامن الغذائي عددًا كبيرًا من الواردات ، سواء في المجالات التكنولوجية مثل لقاحات الماشية والدواجن والبروبيوتيك ، وفي المجالات غيرالتكنولوجية مثل الذرة.

واشار ستاري إلى إنشاء مجموعات عمل متخصصة في الإدارة الجديدة لوزارة الزراعة وقال: "بالطبع ، تم اتخاذ إجراءات فعالة جيدة في هذا المجال ، ويجري إعداد برامج جديدة على أساس استيراد المنتجات لضمان الأمن الغذائي باستخدام المنتجات المصنعة الإيرانية".

في هذه الحالة ، سوف نرى الاكتفاء الذاتي والاستقلال للبلاد في هذا المجال. في حالة حدوث أزمة ، يمكننا التعامل معها بشكل جيد.

وقال ستاري ايضا إنه تم تدوين برامج تفصيلية ، وسيتم تسويق المنتجات قريباً من خلال الشركات المعرفية والتقنية ، والتي ستشمل المنتجات في مجال لقاحات الماشية والدواجن.
رقم : 866985
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