تمديد حظر التجوال في العراق لمدة أسبوع

وقال المصدر إن "اللجنة قررت، اليوم، تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من غد الأحد".



وتنتهي اليوم مدة حظر التجوال الشامل التي قررتها لجنة الصحة والسلامة لمواجهة وباء فيروس كورونا.