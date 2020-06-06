أحدث العناوين :
قوات الوفاق تستعد لإطلاق عملية استعادة حقول النفط
وسط اعمال شغب.. الحراك اللبناني يعود الى الشارع
بايدن يهاجم ترامب: "20 مليون أميركي فقدوا وظائفهم"
تمديد حظر التجوال في العراق لمدة أسبوع
لبنان: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا
استمرار أعمال الشغب وسط بيروت
ستاري: الأمن الغذائي يتعزز بتاثير التقدم التكنولوجي
الرئيس روحاني يدعو الى تشريك المساعي لتعزيز الأمن العالمي
رعب في سجن جو بعد إصابة عناصر شرطة بكورونا
العراق يعيد نشر قواته في مناطق طهرت من ‘‘داعش‘‘
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
7 June 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
السبت 6 حزيران 2020 ساعة 22:04
تمديد حظر التجوال في العراق لمدة أسبوع
وقال المصدر إن "اللجنة قررت، اليوم، تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من غد الأحد".
وتنتهي اليوم مدة حظر التجوال الشامل التي قررتها لجنة الصحة والسلامة لمواجهة وباء فيروس كورونا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
867021
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020
عندما يعجز كيان الاحتلال
5 حزيران 2020
القصة الكاملة للاعتداء ‘‘الاسرائيلي‘‘ الأخير على سوريا
5 حزيران 2020
قائد الثورة : الامام كان رجل التغيير والتجديد
4 حزيران 2020
الحشد يتحرك في جبال حمرين ضمن عمليات 'نصر السيادة'
4 حزيران 2020
"شهداء الثورة" في السودان تمهل أسبوعا لتأسيس نيابة خاصة بقضاياها
4 حزيران 2020
أحدث العناوين
قوات الوفاق تستعد لإطلاق عملية استعادة حقول النفط
وسط اعمال شغب.. الحراك اللبناني يعود الى الشارع
بايدن يهاجم ترامب: "20 مليون أميركي فقدوا وظائفهم"
تمديد حظر التجوال في العراق لمدة أسبوع
لبنان: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا
استمرار أعمال الشغب وسط بيروت
ستاري: الأمن الغذائي يتعزز بتاثير التقدم التكنولوجي
الرئيس روحاني يدعو الى تشريك المساعي لتعزيز الأمن العالمي
رعب في سجن جو بعد إصابة عناصر شرطة بكورونا
العراق يعيد نشر قواته في مناطق طهرت من ‘‘داعش‘‘
قوات الوفاق تطالب مقاتلي حفتر في سرت بالإستسلام
مشاريع استيطانية بالجملة لتهويد القدس المحتلة
الوفاق ترفض إعلان القاهرة.. ‘‘ولا مكان لحفتر بأي مفاوضات‘‘
البرلمان العراقي يقبل استقالة العامري ويعين بديله
الحشد الشعبي: لا صحة لما تم تداوله بشأن استبدال رئيس الهيئة
الكاظمي يثمن تصويت البرلمان على شغل الوزارات المتبقية
الأحزاب اللبنانية: التصويب على سلاح المقاومة تآمر وقح
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 6-6-2020
بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين ايران وتونس
النواب العراقي يمنح الثقة لبقية وزراء الكاظمي
الأكثر قراءة
مقبرة ‘‘الدواعش‘‘ الجديدة في العراق
ماذا ترك الارهابيون للجيش السوري بعد دحرهم؟
ما سر نجاح حزب الله ضد العدو ؟
3 ضباط يتنافسون على منصب رئيس أركان جيش العراق
القوات العراقية تنهي عمليات امنية لملاحقة 'داعش' في سامراء
ألمانيا: السعودية تتحمل مسؤولية الأزمات الإنسانية في اليمن
الجعفري الغرب انتقل لمرحلة الحرب المباشرة مع سوريا
روسيا تدعو الى توطيد العلاقات البرلمانية مع ايران
حصيلة الاحتجاجات الأميركية: 5 قتلى و4400 موقوف
هيئة مسيرات العودة تدعو لاحياء الذكرى الـ53 للنكسة
الكونغرس الأمريكي يحضر لضربة جديدة ضد الصين
الكعبي يطالب السعودية بإعادة بناء قبور ائمة البقيع (ع)
الاحتلال يتوغل شرقي غزة ويستهدف الصيادين في عرض البحر
أميركا بلا زعيم..نهاية الحلم الأميركي
الاتحاد الأوروبي يأسف للقوة المفرطة ضد المتظاهرين بأميركا
إيران والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية
وزير العمل الأميركي الأسبق: دونالد ترامب لم يعد رئيسا لأميركا
لافروف يحذّر من إعادة تفعيل الإرهاب نشاطه في سوريا
مهندسون وفنيون سوريون حققوا انجازا اشبه بـ'المعجزة'
الخارجية الفلسطينية تدرس مقاضاة وسائل إعلام ‘‘إسرائيلية‘‘
الأخبار الساخنة
السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
الأكثر بحثًا
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
الأردن : تأجيل عقد كافة الامتحانات للطلبة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس