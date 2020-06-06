ويرى بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن ترامب فشل في الاستجابة لتحذيرات الخبراء بشأن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "تم تحذير دونالد ترامب، لكنه فشل في الاستجابة"، مضيفا: "بسبب فشل ترامب، فقد أكثر من 20 مليون أمريكي وظائفهم".



وتابع: "الأمريكيون الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات"، مضيفا: "ما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".



وأرفق بايدن مقطع فيديو، يرصد إحصائيات بتداعيات كورونا عن الاقتصاد الأمريكي والوظائف، مشيرا إلى أن واحدا من كل 7 أمريكيين فقد عمله، بينما وصلت نسبة البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 35 في المئة رغم حديثه عن العدالة والمساواة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة بكورونا مع تسجيلها نحو مليونين مصاب واكثر من مئة الف وفاة.