قوات الوفاق تستعد لإطلاق عملية استعادة حقول النفط

وتأتي تصريحات الذيب بعد يوم من تأكيده أنه سيتم قريبا إعادة فتح حقلي الشرارة والفيل، واستئناف العمل بهما، دون تحديد موعد بعينه.



وأكد المركز الإعلامي لبركان الغضب أن "التقدم مستمر من أربعة محاور، وتوقعات إعلان السيطرة الكاملة خلال ساعات على سرت"، وأن القوات ستتجه إلى حقول النفط.



وأفاد بتسجيل حالات هروب لقوات حفتر بشكل عام من مناطق عدة، وأن الأمر قد يكون مشابها بعد بدء عملية في منطقة "الهلال النفطي".



و"الشرارة" كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019.



لكن الحقل مغلق من قبل مسلحين منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى حقل "الفيل" الذي لا يعرف حجم انتاجه بالضبط.



ولم يصدر أي بيان من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، حول ما ذكره آمر حرس المنشآت النفطية.