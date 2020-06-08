شمخاني: رمضان عبدالله كرس حياته للقضية الفلسطينية

رمضان عبدالله كان قد وقف حياته بإخلاص لقضية المقاومة الفلسطينية، وقد أبرز شجاعة أبناء فلسطين وتدبيرهم وإرادتهم الصلبة بكل بطولة في مواجهة الصهاينة، في سبيل نيل حقوقهم المسلوبة.