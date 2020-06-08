العامري يعزي الجهاد الاسلامي بوفاة شلح

وقال هادي العامري، في رسالة بعث بها الى "قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين"، "تحية الثورة والمقاومة وفلسطين... نعزيكم ونعزي انفسنا في مصابنا ومصابكم بوفاة علم من اعلام الجهاد الاسلامي ورمزا من رموز حركة التحرر الوطني وقائدا فذا في محور المقاومة الفلسطينية فقيد الامة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله."



واضاف "لقد نذر هذا الفقيد الفذ النفس من اجل فلسطين كل فلسطين وعاش القدس جبهة للصمود وساحة للمقاومة واملا للعودة وكان معلما شاخصا في مسيرة الشعب الفلسطيني ومحورا من محاور العمل للاسلام على خلفية المشروع الاسلامي في مواجهة الصهيونية ومشروعها التوسعي على حساب الارض والانسان".



وتابع، "نحن اذ نعبر لكم عن تضامننا في هذا المصاب الجلل نقف الى جانبكم في معركة النضال الوطني والاسلامي الفلسطيني في خندق واحد وساتر مشترك ولن نحيد عن هدف ستراتيجي وضعه الفقيد نصب عينيه ووضعتموه في حدقات العيون.. فالدرب هو الدرب والقدس هي العنوان والمسرى الى الاقصى هو الغاية".

وتوفي مساء أمس السبت، الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين رمضان عبد الله شلح بعد صراع طويل مع المرض.



وشلح من مواليد حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، وتخرج من جامعة الزقازيق بمصر عام 1981، وعمل أستاذا للاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، واشتهر في تلك الحقبة بخطبه الجهادية، التي أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي، الذي فرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل بالجامعة.