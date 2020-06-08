الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 08:49

العامري يعزي الجهاد الاسلامي بوفاة شلح

العامري يعزي الجهاد الاسلامي بوفاة شلح
وقال هادي العامري، في رسالة بعث بها الى "قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين"، "تحية الثورة والمقاومة وفلسطين... نعزيكم ونعزي انفسنا في مصابنا ومصابكم بوفاة علم من اعلام الجهاد الاسلامي ورمزا من رموز حركة التحرر الوطني وقائدا فذا في محور المقاومة الفلسطينية فقيد الامة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله."

واضاف "لقد نذر هذا الفقيد الفذ النفس من اجل فلسطين كل فلسطين وعاش القدس جبهة للصمود وساحة للمقاومة واملا للعودة وكان معلما شاخصا في مسيرة الشعب الفلسطيني ومحورا من محاور العمل للاسلام على خلفية المشروع الاسلامي في مواجهة الصهيونية ومشروعها التوسعي على حساب الارض والانسان".

وتابع، "نحن اذ نعبر لكم عن تضامننا في هذا المصاب الجلل نقف الى جانبكم في معركة النضال الوطني والاسلامي الفلسطيني في خندق واحد وساتر مشترك ولن نحيد عن هدف ستراتيجي وضعه الفقيد نصب عينيه ووضعتموه في حدقات العيون.. فالدرب هو الدرب والقدس هي العنوان والمسرى الى الاقصى هو الغاية".
وتوفي مساء أمس السبت، الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين رمضان عبد الله شلح بعد صراع طويل مع المرض.

وشلح من مواليد حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، وتخرج من جامعة الزقازيق بمصر عام 1981، وعمل أستاذا للاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، واشتهر في تلك الحقبة بخطبه الجهادية، التي أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي، الذي فرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل بالجامعة.
رقم : 867239
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس