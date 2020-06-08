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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 10:10
وزير الدفاع الايراني: رمضان عبدالله ربّى جيلا جعل تحرير فلسطين
الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الفقيد رمضان عبدالله شلح ربّى جيلا جعل مسالة تحرير فلسطين اقرب منالا من اي وقت مضى.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
867265
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