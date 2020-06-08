ايران تطلق واحة للاقتصاد الرقمي

الواحة سيتم انشاؤها بمجمع "برديس" للابتكار في ضواحي العاصمة طهران، وستمنح للشركات الناشطة في القطاع الرقمي بهدف توفير أرضية الازدهار بهذا الجانب.



ومن المزايا المقررة للواحة، الاعفاء من الضرائب لمدة 20 عاما، وضريبة دخل العاملين والانضمام للحزمة التحفيزية المقدمة من منظمة تقنية المعلومات الايرانية، إضافة الى الشمول بأية إعفاءات جمركية والافادة من الاستثمارات الاجنبية بحسب قوانين المناطق الحرة، ومنح امكانية التعاقد مع المؤسسات الحكومية.



المشروع سيقام على أرض بمساحة 30 هكتارا بهدف وتمنح لنشطاء الاقتصاد الرقمي.