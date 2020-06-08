الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 10:17

بعد مقتل فلويد... فضيحة للشرطة الألمانية ضحيتها لاجئ سوري

بعد مقتل فلويد... فضيحة للشرطة الألمانية ضحيتها لاجئ سوري
ويأتي ذلك بعد تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، ضد العنصرية بألمانيا تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.

اللاجئ السوري "أحمد"، توفي في ظروف غامضة داخل السجن نتيجة حروق تعرض لها داخل زنزانته يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

قال مكتب الادعاء العام في مدينة براونشفايغ، إنه أبلغ شرطة مدينة كليفه بعد ثلاثة أسابيع من الاعتقال، أنهم اعتقلوا الرجل الخطأ. وأيضا صورة اللاجئ السوري غير متطابقة مع الرجل المطلوب، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

بعد تأكيدات الادعاء الألماني بأن اللاجئ السوري ليس المطلوب، رفضت الشرطة الإفراج عنه ورغم ذلك ظل في السجن، وفقا لـ " دانييل نيرنز" محامي اللاجئ السوري.

وفي هذا الصدد، أكدت الناطقة باسم حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين، بريفان أيمز، عدم وجود أي مؤشر على الالتباس في الهوية، ورغم ذلك بقي أحمد مسجونا.

كيف توفي اللاجئ السوري؟

وفقا للرواية الرسمية أشعل "أحمد" النار في كومة من الأغطية في 17 سبتمبر/أيلول 2018، مما تسبب بحرق 40 في المئة من جلده وتوفي على أثر ذلك في المشفى بعد الحادثة بأسبوعين.

تشكيك في رواية الشرطة

شكك خبيرا في الحرائق رواية الشرطة والنيابة الألمانية لواقعة وفاة الشاب في زنزانته. وقال كوربينيان باسيداج إن رواية الشرطة عن الحادثة "غير ممكنة الحدوث".

وأكدت معلومات من بعض السجناء أنهم سمعوا اللاجئ يستغيث طالبا النجدة. مما أثار علامات استفهام حول تأخر موظفي السجن في إنقاذه.

وشدد الخبير القانوني في حزب الخضر، شتيفان إنغستفيلد، على أن ما جرى فضيحة للشرطة والقضاء.

في النهاية أغلقت التحقيقات في حادث الوفاة وأرجعت النيابة العامة سبب إغلاق التحقيقات إلى "عدم إثبات ارتكاب الموظفين المسؤولين في السجن، أي جرم يعاقب عليه القانون"، مما زاد من التشكيك في الرواية الرسمية وفقا "دويتشه فيله".
رقم : 867271
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس