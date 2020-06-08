الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 10:22

نتنياهو: خطة الضم لن تشمل القبول بدولة فلسطينية

نتنياهو: خطة الضم لن تشمل القبول بدولة فلسطينية
جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال ندوة جمعته مع قادة 12 مستوطنة بالضفة الغربية، بحسب القناة الـ13 العبرية الخاصة.

وأضاف نتنياهو: "عملية الضم ستتم خلال أسابيع، ولن تتضمن إقامة دولة فلسطينية، إذا أن الحكومة (الإسرائيلية) لن توافق على ذلك".

وأشار إلى أنّه "لم يتم حتى الآن" الانتهاء من رسم الخرائط المتعلقة بالضمّ.

وشدد نتنياهو على "ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي لم تتكرر منذ 73 عاما، خاصة مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض".

وقال: "يجب أن لا نجعل ترامب يعتقد أننا لسنا مهتمين بالخطة (صفقة ترامب)".

وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن عدم شمول خطة الضم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية، إثر اتهامات من المستوطنين له بقبول الحكومة "الإسرائيلية" لقيامها.

ويمثل قادة المستوطنات الـ 12، الذين التقاهم نتنياهو قرابة ربع مليون مستوطن يعيشون فيها.

ونقلت القناة 13، عن مصادر (لم تسمها) من قادة المستوطنات الذين اجتمع معهم نتنياهو، قولها إن "الأخير أبلغهم أنه سعى لتطبيق خطة الضم حتى قبل الأول من يوليو/ تموز المقبل، ولكن لأسباب مفاوضات الائتلاف الحكومي سابقًا قرر التأجيل حتى الشهر المقبل".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتفق نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

ومؤخرا، أعلن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم في يوليو.

وأشار نتنياهو أن مساحة الأراضي التي تعتزم "إسرائيل" ضمها تقدر بـ30 بالمائة من الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع الاحتلال والولايات المتحدة.
رقم : 867274
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس