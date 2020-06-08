دبابات ومروحيات هجومية مصرية على حدود ليبيا

ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو قصيرا يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.



وأضاف تغافي أنه تم رصد ما لا يقل عن ست طائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-24 في هذه المنطقة.



وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع مبادرة مصرية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا منذ سنوات، باسم "إعلان القاهرة"، قبلها المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، والذي تعرض مؤخرا لهزائم متتالية من قبل خصمه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.



وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى إعلانه عن المبادرة يوم السبت، إنها "تدعو إلى احترام جميع الجهود والمبادرات الدولية بإعلان وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 6 مساءا [16:00 بتوقيت غرينتش] يوم الاثنين 8 يونيو 2020".



وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة. ومن بين ما تدعو إليه أيضا سحب "المرتزقة الأجانب من كل الأراضي الليبية".