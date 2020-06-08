اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

واعتقلت مخابرات الاحتلال رئيس لجنة اهالي الاسرى في القدس أمجد أبو عصب من بيته في حي الصوانة، وجرت الاعتقالات ايضا من شعفاط وحي بالطور وجبل الزيتون، حيث جرى اعتقال كل من: محمد الصياد محمد الشبل، احمد خويص، طلال الصياد، ناجي ابو جمعه، إياد الهدرة، خالد أبو غنام، معاذ الاشهب، جهاد عويضة، إيهاب ابو سبتان، أحمد موسى مصطفى، والفتى يزن حداد من حارة السعدية في القدس.



من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت وسام زكريا عويضات من الخليل على حاجز قرب مستوطنة "معاليه أدوميم".



وجرى اعتقال شاب على حاجز عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، دون معرفة هويته بعد.