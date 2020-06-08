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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 11:36

مادورو: إيران صديقة حقيقية لفنزويلا

مادورو: إيران صديقة حقيقية لفنزويلا
واضاف الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز أمس (الأحد)، إن مساعدات إيران وروسيا والصين وكوبا لفنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، أظهرت أن هذه البلدان أصدقاء حقيقيون لفنزويلا، وفقا لمكتب وكالة تاس الإقليمي في أمريكا اللاتينية.

وصرح إن الولايات المتحدة عرضت 20 مليون دولار كمساعدة لفنزويلا، ولكن لم يتم تقديم دولار واحد لفنزويلا.

وكان مادورو قد شكر الحكومة الإيرانية في السابق على إرسال ناقلات وقود إلى فنزويلا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يزور إيران قريبا، وأنه سيشارك في اجتماع للجنة المشتركة مع مسؤولين من البلدين للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والتمويل والتكنولوجيا والعلوم والصحة.

وعلى الرغم من الحظر الأمريكي، أرسلت إيران مؤخرا خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا، والتي يرى الخبراء أنها نجاح كبير لإيران.

بعد نقل شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا، تمكنت حكومة كاراكاس من البدء في توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد بموجب نظام جديد.

مع وصول الناقلات الإيرانية إلى فنزويلا، شكر المسؤولون في كراكاس الشعب الإيراني على تضامنه في إرسال الوقود إلى البلاد ووعدوا بمواصلة العلاقات الأخوية بين البلدين.
رقم : 867300
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