هل ستنجح المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية ؟

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت قوات الوفاق الليبية، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة "سرت" الواقعة على بعد 450 كم، شرقي العاصمة طرابلس، والمسيطر عليها من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وكان قد أوضح الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، في مؤتمر صحفي مشترك، مع حفتر و صالح، عقد في القاهرة، أنَّ تداعيات الوضع الخطير في ليبيا ستمتد على المحيطين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان الـ "تمثيل العادل" لأقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي منتخب من الشعب وبإشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إلزام الجهات الأجنبية كافة، بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.



وفي سياق متصل قال السيسي أنَّ الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف مفاوضات جنيف، كذلك وقف إطلاق النار اعتباراً من 8 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان الليبي في طبرق، "عقيلة صالح"، أنَّ الاتفاق مع الرئيس المصري ينص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف، موضحاً أنَّ هذه المبادرة جاءت وفق ما سماها توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.



وبحسب مصادر صحفية فقد أعلن رئيس المجلس الليبي الأعلى "خالد المشري"، رفضه أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي، منوهاً أنَّه لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة،على حد قوله.



ومن جهته اعتبر المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى دول المغرب العربي، "جمعة القماطي"، أنَّ هذه المبادرة جاءت من طرف واحد، وتتجاوز ما سماها "القوى الفاعلة" على الأرض، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني، موضحاً أنَّ ليبيا ليست عاجزة عن التكلم عن نفسها، مبيناً أنَّ المبادرة السياسية المصرية تتضمن إعلان دستور جديد للبلاد، رغم وجود إعلان دستوري قائم.



ومن جهة أخرى فقد أعلنت تركيا الداعم الأكبر لقوات الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج ، رفضها للاتهامات المصرية على لسان وزير خارجيتها "سامح شكري"، بعرقلة السلام في ليبيا، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، في 4 يونيو/حزيران الجاري، وحمّلت أنقرة الدول الداعمة لخليفة حفتر المسؤولية الكاملة عما أسمته الفوضى في ليبيا.



يشار إلى أنه قد دعت كل من وزارة الخارجية المصرية و الإماراتية في بيان مشترك، إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أنَّ العملية السياسية هي الحل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وتحقيق السلام فيها.



و بحسب البيان الذي أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أكدت كل من مصر والإمارات وقوفهما إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف المطالبة بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



يشار أنَّ دعم أبوظبي لحفتر، لا يقل عن الدعم التركي اللامحدود لحكومة الوفاق بقيادة السراج، حيث تزود الإمارات قواته بآلاف الأطنان من الأسلحة، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة وتقارير غربية، بالإضافة إلى جلب المرتزقة من السودان وتشاد، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية نقلاً عن حكومة الوفاق الوطني.



مع احتدام الصراع والانقسام بين أبناء البلد الواحد، على أساس المصالح الإقليمية، وشلل الدور العربي، وعجزه عن إنقاذ ليبيا من أيدي الطامعين والحالمين بمد نفوذهم، يبدو أنَّ خاتمة الحرب المشؤومة في ليبيا أصبحت بعيدة المنال، ففي النهاية لا المعركة في أنقرة ولا الدمار في أبو ظبي.

