قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية

طهران (اسلام تايمز )- أعرب قائد الثورة الاسلامية آية الله سيد علي خامنئي في رسالة عن شكره للحركة الجهادية لقادة ومنتسبي الناقلات الايرانية التي نقلت شحناتها الى فنزويلا.