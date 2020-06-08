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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 14:47
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
وقال قائد الثورة الاسلامية في الرسالة لطاقم الناقلات الايرانية: لقد أنجزتم عملا كبيرا في هذه الحركة الجهادية ورفعتم رأس ايران الاسلامية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
867327
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